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В «Динамо» заявили, что могли обыграть «Спартак» со счетом 3:2

Тренер «Динамо» Личка заявил, что «Спартак» был близок к поражению в конце игры

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда была близка к итоговой победе. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, при счете 2:2 Ярослав Гладышев мог принести бело-голубым три очка.

«Момент с красной карточкой дал смешанные эмоции. Да, мы остались вдесятером, но получили эмоциональный импульс. Мы перестроились на схему 4-4-1 — мы хотели вырвать эту ничью, потому что нет никакой разницы как проигрывать — 1:2 или 1:3. Мы могли бы вообще победить, если бы Гладышев забил свой момент на 95-й минуте. Но в «Спартаке» тоже играет хороший вратарь», — заявил Личка.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин вызвал Максима Глушенкова в сборную России.

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