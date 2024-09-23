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Тренер «Динамо» заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Личка разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что работа арбитра Сергея Иванова вывела его из себя. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, при этом нельзя сказать, что российские судьи плохи или выполняют свою работу некачественно.

«Не думаю, что в РПЛ слабое судейство. Посмотрите, как судят в Турции. В Аргентине, Бразилии арбитрам крайне непросто. Там судьи уверены в себе, мне это нравится. Они не дают игрокам разговаривать, ведут себя как боссы. Но меня разозлили сегодня, да», — заявил Личка.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Деян Станкович заявил, что несет ответственность за упущенную победу в игре с «Динамо».

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