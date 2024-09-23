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Карпин заявил, что Глушенкова ждет приватный разговор в сборной

Карпин объяснил вызов Глушенкова в сборную России желанием поговорить тет-а-тет

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявил, что хочет пообщаться лично с полузащитником петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым после его слов о пребывании в национальной команде.

В интервью Нобелю Арустамяну игрок порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

«Слова Максима в интервью тоже повлияли на решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — заявил Карпин, вызывавший игрока на предстоящие сборы.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека.

Ранее Валерий Карпин заявил, что перестал видеть смысл в общении с российскими судьями.

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