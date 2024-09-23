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Карпин вызвал Глушенкова в сборную России

Валерий Карпин включил 42 футболистов в расширенный список сборной России

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rfs.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил 42 футболистов в расширенный список для подготовки к октябрьским учебно-тренировочным сборам в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram.

Среди игроков, попавших в список, присутствует 24-летний полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков, критиковавший выезд сборной России во Вьетнам, состоявшийся в сентябре. Игрок порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее в РПЛ отреагировали на критику Валерия Карпиным работы судей.

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