В РПЛ отреагировали на критику Карпиным работы судей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев после матча десятого тура между «Спартаком» и «Динамо» заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин имеет полное право в своем Telegram-канале комментировать работу арбитров. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, 55-летний специалист выражает свои эмоции корректно, никого не оскорбляя и не переходя грань дозволенного.

«Карпин высказался по конкретному моменту. Я за публичность, там все корректно. Оценил эпизод по-своему, никого не оскорбил или не надавил. Вопрос, почему он это делает. Отдельно это комментировать не буду», — заявил Алаев.

Игра между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» завершилась безголевой ничьей. После этой игры ростовчане набрали 12 очков и закрепились на седьмой позиции в турнирной таблице. Дагестанский клуб с 10 баллами сохранил за собой девятую позицию.

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