Президент РПЛ обрадовался переходу Соболева в «Зенит»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев после матча десятого тура между «Спартаком» и «Динамо» заявил, что рад трансферу нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Самое главное для любого футболиста — играть. Тем более, Соболев — звезда лиги, игрок сборной и яркий футболист. Рад за него, что он получил возможность выходить на поле. То, что все удалось решить — прекрасно. Как понимаю, все остались здоровы», — заявил Алаев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

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