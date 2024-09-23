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Карпин перестал видеть смысл в общении с российскими судьями

Тренер «Ростова» Карпин заявил о бесполезности обсуждения работы арбитров в РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» заявил, что он больше не видит никакого смысла в общении с арбитрами. Его слова приводит «Матч ТВ».

55-летний специалист заявил, что от общения с судьями нет никакого толку.

«То, что разъяснил Сергей Карасев, останется у меня. Какой толк от этого? Они все время что-то разъясняют, а суть не меняется. Они на черное говорят белое, а на белое — черное. Смысл про это говорить? И это все делают судьи. Зачем это обсуждать?» — заявил Карпин.

Игра между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» завершилась безголевой ничьей. После этой игры ростовчане набрали 12 очков и закрепились на седьмой позиции в турнирной таблице. Дагестанский клуб с 10 баллами сохранил за собой девятую позицию.

Ранее капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил комментатору Геннадию Орлову, призывавшему убрать его из клуба.

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