Комментатор «Матч ТВ» Генич раскритиковал арбитра игры «Спартак» — «Динамо»

Комментатор Константин Генич в интервью «Матч ТВ» раскритиковал главного арбитра игры 9-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Динамо» Сергея Иванова.

По его словам, арбитр подобного уровня не должен был удалять марокканского нападающего бело-голубых Эль-Мехди Маухуба за симуляцию на 75-й минуте.

«Арбитр уровня Иванова не имеет права давать такие карточки. Это удаление просто спасло «Динамо», потому что они вспомнили, что им надо атаковать. А «Спартак» уверовал, что проблем больше не будет», — заявил Генич.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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