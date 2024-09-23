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Ловчев объяснил, как «Спартак» потерял победу над «Динамо»

Ловчев обвинил «Спартак» в упущенной победе над «Динамо» из-за неумелых действий

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что красно-белые неумело действовали в компенсированное время, из-за чего упустили победный результат. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Второй гол — это неумелые действия всей команды, а не тренера. Команда ведет в счете, имеет численное преимущество, а они бегут добивать соперника. Надо было просто взять мяч и спокойно его держать», — Ловчев.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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