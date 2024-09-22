Футболист «Спартака» оценил трешток Тюкавина в матче РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не понял высказывания нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в адрес защитника красно‑белых Даниила Денисова. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Мы хотели сохранить счет, но, увы, не получилось. Высказывание Тюкавина? Я не понял его слов. Если бы Денисов был плохим футболистом — он бы не играл в «Спартаке». Зачем говорить так про россиян? Они же встретятся в сборной. Надо следить за собой», — заявил Зобнин.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

После игры нападающий «Динамо» заявил, что у защитника «Спартака» низкий уровень игры в обороне. Тюкавин забил свой второй мяч, продавив Денисова.

Ранее президент РПЛ заявил, что Артем Дзюба побьет все рекорды лиги.