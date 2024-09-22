Батраков оценил то, что он догнал Глушенкова в гонке бомбардиров

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил , что для него командные успехи важнее, чем личная статистика. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Я догнал Глушенкова? Говорю от матча к матчу — моя личная статистика не так важна, как командная. Мы победили, это самое важное, а забил я или отдал — второстепенно, — сказал Батраков «Матч ТВ».

Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл форвард московской команды Дмитрий Воробьев на 20-й минуте. Вскоре уругваец Хуан Боселли счет сравнял — это случилось на 26-й минуте. Во втором тайме дубль оформил 19-летний полузащитник Алексей Батраков, забив на 65-й и 74-й минутах. Эти мячи позволили ему сравняться в гонке бомбардиров с форвардом «Зенита» Максимом Глушенковым. У Батракова семь голов и пять результативных передач, у Глушенкова — 7+1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома со «Спартаком». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.