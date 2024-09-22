Главный тренер «Динамо» заявил, что не рад ничьей со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не очень рад ничейному результату в матче со «Спартаком». Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Если бы выиграли, я был бы очень рад. Хотелось бы, конечно, выиграть. Потому что со «Спартаком» были только проигрыши, а сейчас первая ничья», — заявил Личка.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист «Динамо» оценил игру Константина Тюкавина в матче со «Спартаком».