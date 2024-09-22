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В «Спартаке» не удивились результативности Угальде

Рябчук: результативность Угальде — не сюрприз для игроков «Спартака»

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Александр Ступников/РИА Новости

Защитник «Спартака» Олег Рябчук заявил, что результативность костариканского нападающего Манфреда Угальде не стала неожиданностью. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Мы тренируемся с Угальде каждый день и знаем, на что он способен. Так что его качества для нас не сюрприз», — заявил Рябчук.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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