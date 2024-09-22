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Президент РПЛ заявил, что Дзюба побьет все рекорды РПЛ

Алаев: уверен, что Дзюба побьет все рекорды

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что рад тому, что нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Джикия остались играть в лиге. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Джикия и Дзюба — знаковые фигуры, это плюс для лиги. Хорошо, что они остались. Это внимание болельщиков, СМИ. Я уверен, что они еще покажут свой класс на поле. Уверен, что Артем побьет все рекорды», — заявил Алаев.

36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день трансферного окна в Российской премьер-лиге и дебютировал в игре восьмого тура чемпионата против «Химок» (3:0), выйдя на замену при счете 2:0 и сделав голевую передачу.

Джикия стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, когда у него истек контракт с московским «Спартаком», где он был капитаном несколько лет. В последний день трансферной кампании центральный защитник подписал контракт с «Химками», но не попал в заявку на игру восьмого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» (0:3).

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