Тренер Абаскаль посетил матч «Спартак» — «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, недавно уволенный из испанской «Гранады», посетил матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Абаскаль установил антирекорд «Гранады».