«Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Московские «Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде, Хлусевич, Литвинов, Умяров.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес, Майсторович, Фомин, Карраскаль.

Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 23 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Кечинов назвал «Динамо» удобным соперником для «Спартака».