В FIDE рекомендуют допустить детей из РФ до командных турниров

Вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Вишванатан Ананд предложил допустить детей из России до международных турниров, передает ТАСС.

«Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям участвовать в командных соревнованиях», — сказал Ананд.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее Магнус Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов.

Ранее иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян.