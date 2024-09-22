Булыкин о матче «Спартак» — «Динамо»: даже домашнее поле не даст преимущества

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита, передает Sport24.

«В матче «Спартака» и «Динамо» не вижу фаворита. Даже домашнее поле не даст преимущества. Команды ждет тяжелый матч, прям настоящее дерби», — сказал Булыкин.

Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее бывший футболист «Спартака» призвал не вспоминать об Александре Соболеве.