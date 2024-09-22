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Дюбуа защитил титул чемпиона мира IBF, отправив противника в нокаут

Британский боксер Дюбуа защитил титул IBF, нокаутировав Джошуа

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Andrew Couldridge/Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа выиграл бой против соотечественника Энтони Джошуа в супертяжелой весовой категории. О результатах поединка Международная боксерская федерация (IBF) сообщила в соцсети X.

Бой из 12 раундов проходил на лондонском стадионе «Уэмбли», Дюбуа отправил Джошуа в нокаут в пятом раунде. При этом с начала поединка будущий победитель активно нападал на противника. Сначала у Джошуа получалось избегать ударов, но в конце стартового отрезка он неожиданно оказался в нокдауне и, вероятно, не смог восстановиться. Его скорость и координация ухудшились, в третьем и четвертом раундах спортсмен снова был в нокдаунах. На пятой трехминутке Джошуа начал атаковать, но пропустил удар справа в подбородок и упал. Встать за 10 секунд ему не удалось, и поединок был остановлен.

«Отдаю должное Даниэлю и его команде. Мы поставили на кон все, но потерпели неудачу. Вы знаете, я расстроен и буду готов двигаться дальше. Я буду сохранять хладнокровие и проявлять уважение к своему сопернику», — прокомментировал итог боя Джошуа.

2 июня 27-летний Дюбуа победил хорвата Филипа Хрговича техническим нокаутом и стал временным чемпионом мира по версии IBF. На его счету 22 победы и два проигрыша. У 34-летнего Джошуа теперь 28 побед и четыре поражения.

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