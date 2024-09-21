У бывшей жены Сафонова забрали автомобиль

Сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес» у бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии, когда она ехала из Краснодара в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что машину остановили, поскольку она оформлена на футболиста. Она была в розыске потому, что у Сафонова есть долг по алиментам.

Сафонов пытается подписать мировое соглашение с Анастасией. Согласно этому документу, до десяти лет их дочь должна жить с матерью, однако после достижения этого возраста сама может выбрать, с кем из родителей она хочет быть. Сафонов также просит право видеться с ребенком и в праздники, и в рабочие дни, а также одним из условий договора является пункт, согласно которому экс-супруга обязана оповестить его, если соберется поменять место жительства.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.

Ранее Сафонов сыграл «на ноль» в дебютном матче за «ПСЖ».