В пресс-службе американской «Атланты» заявили, что российский футболист команды Алексей Миранчук не заметил отсутствия флага России в анонсах к матчам, передает ТАСС.

«Насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации. Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в составе», — сказали в «Атланте».

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук ответил на вопрос о своей зарплате в «Атланте».