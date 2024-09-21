Роналду рассказал, зачем создал свой YouTube-канал

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что идея создать свой YouTube-канал посещала его давно, передает Marca.

«Эта идея посещала меня давно. Канал дает мне возможность установить связь с самыми молодыми людьми из любой точки планеты», — сказал Роналду, отметив, что в долгу перед теми, кто поддерживал его на протяжении всей карьеры.

На YouTube-канал Роналду подписано более 60 млн человек. Футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, — 19 729 827.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду рассказал о планах своего YouTube-канала.