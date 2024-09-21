Мостовой пошутил на тему увольнения Абаскаля из «Гранады», назвав специалиста пустышкой

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады», пошутив, что руководство клуба допустило ошибку, передает «Чемпионат».

«Должны были дать как минимум два года, как в «Спартаке». Зачем же так спешить? Таким пустышкам надо давать время. Главное, чтобы он теперь в «Спартак» не позвонил», — сказал Мостовой.

В турнирной таблице Сегунды «Гранада» занимает 12-е место, набрав шесть очков. Лидирует в турнире «Леванте», набрав 11 баллов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Абаскаль установил антирекорд «Гранады».