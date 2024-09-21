Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян

Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение россиян на международные турниры, передает ТАСС.

«Это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — сказал Тольбаев.

В феврале 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее Магнус Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов.