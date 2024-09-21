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Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в карьере

Футболист Соболев о переходе в «Зенит»: главный вызов в моей карьере

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ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в петербургский клуб, назвав этот трансфер главным вызовом в его карьере, передает пресс-служба клуба с берегов Невы.

«Безусловно, на 100% это главный вызов в моей карьере. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность», — сказал Соболев.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что надо сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков «Зенита».

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