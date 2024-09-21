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«ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе €55 млн

«ПСЖ» отказался выплачивать бывшему форварду команды Мбаппе €55 млн

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Французский «ПСЖ» не стал выплачивать бывшему форварду команды Килиану Мбаппе €55 млн, несмотря на то, что парижан обязала произвести выплату Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), передает Le Parisien.

Парижане должны были заплатить Мбаппе до 20 сентября. «ПСЖ» намерен передать спор в другую инстанцию.

«Игрок дал публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит выполнить. Мбаппе получал беспрецедентные привилегии от клуба на протяжении семи лет в Париже», — говорится в заявлении.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Неймар пожаловался бразильцам из «Реала» на Мбаппе.

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