Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 хоккеистов по версии TSN

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN.

«Группа хоккейных экспертов TSN объявит список 50 лучших игроков НХЛ, который выйдет 23 сентября. В рейтинге впервые не будет представлен Александр Овечкин», — говорится в сообщении.

Рейтинг был введен в 2010 году.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее иностранный хоккеист заявил, что надеется на то, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Ранее Российский хоккеист оценил вероятность возвращения Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).