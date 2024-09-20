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Татьяна Тарасова назвала российских футболистов избалованными

Татьяна Тарасова о словах Глушенкова про сборную России: он избалованный

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России, назвав его избалованным, передает «РБ Спорт».

«Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — сказала Тарасова.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее Сергей Семак одной фразой отреагировал на слова Глушенкова про сборную России.

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