Татьяна Тарасова назвала российских футболистов избалованными

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России, назвав его избалованным, передает «РБ Спорт».

«Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — сказала Тарасова.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее Сергей Семак одной фразой отреагировал на слова Глушенкова про сборную России.