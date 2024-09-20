Семак одной фразой отреагировал на слова Глушенкова про сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова футболиста команды Максима Глушенкова, который заявил, что лучше тренироваться с партнерами по команде, чем играть за сборную России в товарищеском матче, передает «РБ Спорт».

«У всех есть свое мнение», — сказал Семак.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее в «Зените» заявили, что Глушенков не отказывался играть за сборную России.