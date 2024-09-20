Соболев назвал себя негативным вампиром

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, что спокойно относится к своему прозвищу «Дельфин». Слова Соболева передает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Некоторые, может, думают, что я на это обижаюсь. А я кайфую от этого. Я, знаете, как негативный вампир. Я этим питаюсь», — сказал Соболев.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее Соболев не отдал главе пресс-службы «Спартака» колоду карт.