Экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин не гонится за рекордом Гретцки

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не гонится за рекордом Уэйна Гретцки, передает «ВсеПроСпорт.ру».

«По поводу рекорда Гретцки я принципиально не хотел бы ничего говорить. Потому что Овечкин не за рекордами личными гонится. Он старается во благо команды», — сказал Плющев.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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