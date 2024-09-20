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Экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин не гонится за рекордом Гретцки

Бывший тренер сборной России Плющев: Овечкин не гонится за рекордом Гретцки

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Frank Franklin II/AP

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не гонится за рекордом Уэйна Гретцки, передает «ВсеПроСпорт.ру».

«По поводу рекорда Гретцки я принципиально не хотел бы ничего говорить. Потому что Овечкин не за рекордами личными гонится. Он старается во благо команды», — сказал Плющев.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин заявил, что с каждым годом ему все сложнее и сложнее забивать.

Ранее Овечкин объяснил, почему досрочно ушел с тренировки «Вашингтона».

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