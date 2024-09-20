В «Зените» заявили, что Глушенков не отказывался играть за сборную России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист Максим Глушенков не отказывался играть за сборную России, передает РИА Новости.

«Из мухи пытаются сделать слона. Максим имел в виду то, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами», — сказал Медведев.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к Глушенкову после слов о сборной России.