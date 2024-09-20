Соболев не отдал главе пресс-службы «Спартака» колоду карт

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что экс-игрок красно-белых Александр Соболев не отдал ему колоду карт. Слова Зеленова передает Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне ее так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я ее ему подарил», — сказал Зеленов.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее в «Зените» призвали не недооценивать Соболева.