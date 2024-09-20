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Мостовой назвал лучшего российского легионера

Экс-футболист Мостовой назвал Головина лучшим российским легионером

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Экс-футболист Александр Мостовой назвал футболиста «Монако» Александра Головина лучшим российским легионером за последние пять-шесть лет, передает «Чемпионат».

«Погребняк, Аршавин, Павлюченко — только они приходят на ум, если говорить о последних, кто играл на таком уровне. Жаль, что сейчас таких немного», — добавил Мостовой.

В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» обыграл на своем поле каталонскую «Барселону» Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте.

Головин вышел на поле в начале второго тайма.

Ранее сборная России поздравила Головина с победой над «Барселоной».

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