Гол нападающего «Спартака» Николсона «Крыльям» назвали заслуженным

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заслужил забить мяч в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России своей работой. Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил представитель игрока Ненад Портега.

«Гол Шамара — лишнее доказательство правильности выбора, который мы сделали. Он много работал и заслужил это», — заявил Портега.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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