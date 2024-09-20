Нидерландский полузащитник Квинси Промес пропустил слушания об апелляции приговора в Нидерландах из-за страха оказаться в тюрьме после посадки самолета. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

По словам адвоката игрока Роберта Малевича, изначально форвард был готов посетить заседание суда при условии, что его не будут заключать под стражу, однако после выдачи амстердамским судом ордера на арест данная опция была утрачена.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стало известно, почему ОАЭ могут отказаться экстрадировать Квинси Промеса.