В «Спартаке» рассказали, как приняли решение о расставании с Соболевым

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал заявил, что решение о расставании с нападающим Александром Соболевым было принято после откровенного разговора с игроком. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, игрок в приватной беседе на троих вместе с ним и главным тренером Деяном Станковичем заявил, что не испытывает достаточного количества мотивации для выступлений за красно-белых.

«У нас был серьезный разговор с ним и Деяном Станковичем. Там он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом», — заявил Амарал.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

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