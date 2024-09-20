Овечкин назвал главную задачу «Вашингтона» на сезон

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что в первую очередь команде необходимо найти правильные сочетания звеньев, чтобы добиться успеха в сезоне.

По его словам, масштабное обновление состава, произошедшее в межсезонье, накладывает серьезный отпечаток на подготовку к регулярному чемпионату сезона-2024/25.

«Нужно использовать момент, чтобы притереться друг к другу, не думая о заброшенных шайбах и чем-либо еще. Сейчас нужно думать о том, что поможет нам добиться успеха. Я катался нормально, ощущаю себя неплохо. Наступает захватывающее время», — заявил Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Александр Овечкин пожаловался на старость.