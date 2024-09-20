Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Платини предложил изменить правила футбола

Платини предложил изменить правила футбола, убрав с поля по одному человеку

close
Reuters

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини в интервью RMC Sport заявил, что для повышения зрелищности в футболе необходимо реформировать правила игры.

По его словам, необходимо убрать с поля по одному футболисту, чтобы матчи проводились в формате 10х10.

«В прошлом веке мы играли составами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше, чем сегодня, они были не так сильны и двигались медленнее. Так что, возможно, стоит уменьшить число игроков на поле. Это бы поспособствовало увеличению пространства на поле, появлялось бы больше свободных зон», — заявил Платини.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России поздравила Александра Головина с победой над «Барселоной».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами