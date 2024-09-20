Платини предложил изменить правила футбола

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини в интервью RMC Sport заявил, что для повышения зрелищности в футболе необходимо реформировать правила игры.

По его словам, необходимо убрать с поля по одному футболисту, чтобы матчи проводились в формате 10х10.

«В прошлом веке мы играли составами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше, чем сегодня, они были не так сильны и двигались медленнее. Так что, возможно, стоит уменьшить число игроков на поле. Это бы поспособствовало увеличению пространства на поле, появлялось бы больше свободных зон», — заявил Платини.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России поздравила Александра Головина с победой над «Барселоной».