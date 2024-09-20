Овечкин рассказал, как готовится побить рекорд Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что продолжает усердную подготовку к новому сезону.

По его словам, в межсезонье команда обновилась почти наполовину, а это значит, что перед началом нового сезона необходимо наработать новые связи в коллективе.

«Я всегда говорю, что мне нужно просто делать свою работу. Конечно, без заброшенных шайб вы не выиграете матч. Но для нас сейчас самое главное — найти комбинации в звеньях, потому что пришли новые ребята», — заявил Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

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