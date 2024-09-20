Головин пятью словами прокомментировал победу над «Барселоной»

Российский полузащитник Александр Головин в своем Telegram-канале прокомментировал победу над «Барселоной» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ну вот и лузнула Барса!)))» — написал футболист.

Данное сообщение является отсылкой к архивному посту Головина во «ВКонтакте», где в апреле 2012 года игрок высмеял поражение сине-гранатовых от лондонского «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Александр Головин появился на поле перед началом второго тайма.

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