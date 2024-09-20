Фанаты «Спартака» выкрикивали заряд «Зенит» — позор российского футбола!» на игре с «Крыльями»

Болельщики московского «Спартака» распевали кричалку про петербургский «Зенит» в матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Газета.Ru».

По ходу второго тайма фанаты красно-белых с трибун «Лукойл Арены» скандировали заряд «Зенит» — позор российского футбола!», признанный контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза оскорбительным.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Спартак» занимает первое место в группе A Кубка России, набрав девять баллов. Преследует их динамовский дуэт — вторая строчка у «Динамо» московского, а третья у махачкалинского.

Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов.