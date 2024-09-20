«Монако» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Французский «Монако» обыграл испанскую «Барселону» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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