Стало известно, в чем заключается феноменальность Акинфеева

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев является феноменальным футболистом. Об этом порталу Legalbet заявил его одноклубник, голкипер Владислав Тороп.

«Акинфеев — феномен. Человек отыграл больше всех сезонов на высочайшем уровне, у него больше всех матчей на ноль. Заслуги Игоря можно очень долго перечислять», — сказал Тороп.

На счету Акинфеева 775 матчей в составе красно-синих, в которых он пропустил 701 мяч. В 322 играх он оставил ворота в неприкосновенности. Вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА после восьми туров набрал 13 очков и идет на шестом месте, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В Кубке красно-синие занимают вторую строчку в группе С Пути РПЛ. Накануне, 18 сентября, подопечные Марко Николича на своем поле одержали победу над «Краснодаром» со счетом 2:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее игрок «Краснодара» Оласа порадовался приходу защитника Гонсалеса.