В ЦСКА назвали сильные качества Гуарирапы

Новичок московского ЦСКА Сауль Гуарирапа является очень хорошим нападающим. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил атакующий полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

«Гуарирапа — очень хороший нападающий. С ним удобно играть. Он быстрый и физически сильный. Мне как футболист он нравится», — сказал Файзуллаев.

Венесуэлец Гуарирапа в январе 2024 года перешел из «Каракаса» в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды. В мае сочинцы выкупили его контракт, а 12 сентября ЦСКА объявил об аренде футболиста с правом последующего выкупа. В текущем сезоне игрок провел за красно-синих два матча, не отметившись в них результативными действиями.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА после восьми туров набрал 13 очков и идет на шестом месте, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В Кубке красно-синие занимают вторую строчку в группе С Пути РПЛ. Накануне, 18 сентября, подопечные Марко Николича на своем поле одержали победу над «Краснодаром» со счетом 2:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее игрок «Краснодара» Арутюнян назвал целью команды первое место в РПЛ.