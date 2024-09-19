Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦСКА назвали сильные качества Гуарирапы

Игрок ЦСКА Файзуллаев назвал новичка команды Гуарирапу хорошим форвардом

close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Новичок московского ЦСКА Сауль Гуарирапа является очень хорошим нападающим. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил атакующий полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

«Гуарирапа — очень хороший нападающий. С ним удобно играть. Он быстрый и физически сильный. Мне как футболист он нравится», — сказал Файзуллаев.

Венесуэлец Гуарирапа в январе 2024 года перешел из «Каракаса» в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды. В мае сочинцы выкупили его контракт, а 12 сентября ЦСКА объявил об аренде футболиста с правом последующего выкупа. В текущем сезоне игрок провел за красно-синих два матча, не отметившись в них результативными действиями.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА после восьми туров набрал 13 очков и идет на шестом месте, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В Кубке красно-синие занимают вторую строчку в группе С Пути РПЛ. Накануне, 18 сентября, подопечные Марко Николича на своем поле одержали победу над «Краснодаром» со счетом 2:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее игрок «Краснодара» Арутюнян назвал целью команды первое место в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами