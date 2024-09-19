В «Краснодаре» назвали цели на сезон

Футбольный клуб «Краснодар» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) будет бороться за первое место. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил центральный защитник черно-зеленых Георгий Арутюнян.

«Краснодару» всегда хочется забрать какой-либо титул. У клуба всегда были и будут высокие амбиции. Поэтому цель — только первое место», — сказал Арутюнян.

После восьми туров РПЛ «Краснодар» с 18-ю очками идет на втором месте в турнирной таблице, на два балла отставая от лидирующего «Зенита». В Кубке России «быки» возглавляют таблицу группы С Пути РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА в Москве накануне, 18 сентября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния.

В прошлом сезоне «Краснодар» до последнего тура боролся за чемпионство. Для завоевания титула «быкам» необходимо было в заключительном матче обыгрывать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита» в параллельной игре. Черно-зеленые взяли верх над москвичами 1:0, однако петербуржцы свой матч выиграли — 2:1.

Ранее защитник «Краснодара» Гонсалес заявил, что хотел бы видеть в «Краснодаре» Суареса и Кавани.