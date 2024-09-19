Эксперт выразил надежду, что полученная травма не помешает жизни хоккеиста Кузьмина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков пожелал здоровья хоккеисту «Салавата Юлаева» Глебу Кузьмину, который получил серьезную травму. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дай бог здоровья! Главное, чтобы он восстановился, и эта травма не помешала ему жить нормальной полноценной жизнью. В хоккее подобные травмы иногда происходят, к сожалению», — сказал Быков.

17 сентября в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти игр.

Ранее у хоккеиста НХЛ обнаружили рак яичек.