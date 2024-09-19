Губерниев обратился к Глушенкову после слов о сборной России

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову после его высказываний о сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Тренировки с бразильцами в «Зените» это прекрасно, но тогда дальше мы должны его увидеть в «Барселоне» или «Манчестер Сити». Докажи, что ты супер, если у тебя такая мотивация! Забей сначала столько, сколько Дзюба, если ты такой крутой», — заявил Губерниев.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее Глушенкову предрекли невызов в сборную России из-за интервью.