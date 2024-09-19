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В Госдуме призвали признать Глушенкова иноагентом

Свищев заявил, что Глушенкова можно признать иноагентом за слова про сборную

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что футболиста «Зенита» Максима Глушенкова можно признать иноагентом за его слова про сборную России в последнем интервью. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Это точно не слова гражданина Российской Федерации. К игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью. Популярные люди должны думать, что говорят. Может, Вьетнам — не самый сильный соперник, но он должен понимать, в какое время живет», — заявил Свищев.

Он также обвинил Глушенкова в неуважении к стране.

«За такие высказывания Глушенкова следует признать иноагентом - неуважение к сборной, РФС, стране. Пора придумать наказания за подобного рода действия», — добавил депутат.

18 сентября Глушенков в интервью YouTube-каналу Nobel заявил, что не знает, для чего играет сборная России.

«Я не смотрел игры. Не знаю, для чего играет сборная России. Игроки говорили, что не важно, кто соперник, важно, что ты играешь за сборную страны? Не в упрек кому-то, но лично я другого мнения», — заявил футболист.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти), обыграл «Пари НН» (3:0), «Рубин (2:0) и ЦСКА (1:0).

Ранее стало известно, будет ли Александр Соболев встречаться с фанатами «Зенита».

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