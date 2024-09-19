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Бывший игрок сборной сказал, усилил ли Дзюба «Акрон»

Булыкин: трансфер Дзюбы пока можно оценивать как хороший

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ФК «Акрон»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переходе в тольяттинский «Акрон» форварда Артема Дзюбы, оценив его первые матчи за новую команду.

«Время покажет, но пока этот трансфер можно оценивать как хороший. Будет ли он приносить пользу дальше, мы посмотрим, но в первой игре он уже сделал голевую передачу. Хотя мог там и сам пробить и забить, но почему-то решил сделать там передачу. О том, как он себя проявит, какие-то выводы можно будет сделать только через пару-тройку месяцев к зимней паузе», — считает Булыкин.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу на последний гол после выхода на замену. В кубковом матче против «Факела» (2:0) он вышел в стартовом составе и был замен, проведя на поле чуть больше часа, но не отметившись результативными действиями.

Ранее Максим Глушенков объяснил, как решился на переход в «Зенит».

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